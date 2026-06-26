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Niğde'de havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Niğde'de havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
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Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangın söndürülürken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Vali Nedim Akmeşe, AA muhabirine, havai fişek fabrikasındaki patlamada 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1 vatandaşın da yaralandığını bildirdi.

Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğünü belirten Akmeşe, "Bu yerler güvenlik önlemleri alınmış şekilde konumlandırılıyor. İmalat bütün halde değil, parça parça yerlerde yapılıyor. Şu anda devam eden bir durum yok. Hayatını kaybeden vatandaşımıza başsağlığı, yaralı işçimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vali yardımcısı başkanlığındaki komisyon da çalışmalarına başladı. Nedenine ilişkin çalışmalar ile adli ve idari işlemler yürütülecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
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