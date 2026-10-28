Niğde'de hatalı sollama yapan motosiklet şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı

Niğde'de hatalı sollama yapan motosiklet şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde merkeze bağlı Kiledere kasabasında hatalı sollama yaparken kontrolden çıkan motosiklet şarampole devrildi. Yola savrulan 66 yaşındaki sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
NİĞDE'de hatalı sollama yaparken kontrolden çıkarak şarampole devrilen motosikletin sürücüsü H.M.E. (66) ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, merkeze bağlı Kiledere kasabasında meydana geldi. H.M.E. yönetimindeki motosiklet, hatalı sollama yaparken kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yola savrulan sürücü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından H.M.E.'yi ambulansla hastaneye götürdü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı