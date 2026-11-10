Niğde'de hafif ticari araç tırla çarpıştı, 71 yaşındaki sürücü kurtarılamadı

Niğde'de hafif ticari araç tırla çarpıştı, 71 yaşındaki sürücü kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Niğde'de Niğde-Aksaray kara yolu Sazlıca Kavşağı'nda hafif ticari aracın tırla çarpışması sonucu yaralanan 71 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı. Sürücü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Niğde'de tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Seyfettin Özdoğan'ın (71) kullandığı 38 SH 365 plakalı hafif ticari araç, Niğde- Aksaray kara yolu Sazlıca Kavşağı'nda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Özdoğan, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Özdoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA