Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Niğde'de hafif ticari araç tırla çarpıştı, 71 yaşındaki sürücü kurtarılamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'de Niğde-Aksaray kara yolu Sazlıca Kavşağı'nda hafif ticari aracın tırla çarpışması sonucu yaralanan 71 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı. Sürücü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Niğde'de tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Seyfettin Özdoğan'ın (71) kullandığı 38 SH 365 plakalı hafif ticari araç, Niğde- Aksaray kara yolu Sazlıca Kavşağı'nda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Özdoğan, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Özdoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
Nvidia CEO'sunun Çinli casusla yasak aşkı dünyayı sarstı! 335 milyar dolar bir anda buharlaştı

Ünlü CEO yasak aşk yaşadı, 335 milyar dolar buhar oldu!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elektrikte destek sınırı 3 bin kilovatsaate indi! Eski EPDK yöneticisi hesapladı: Faturalar yüzde 96'ya kadar artacak

Sınır düştü! Bu evlerin elektrik faturası yüzde 96 artabilir
Ebru Gündeş'in kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı!

Kolundaki saat bir ev parası!
Gaziantep'te depremzede aileye 3 kadın hırsız şoku! Yangın kapısından girip 500 bin TL'lik altın ve parayı aldılar

Yangın kapısını tornavidayla açtılar! 500 bin TL'lik vurgun
Sadece 2 öğrencisi var! Köy okulunda Ata'ya anlamlı anma

Günün karesi Serhat ilimizden
Şeyhin devasa Hummer'ı görenleri şaşırtıyor! İçinde yok yok35

Trafikte gören şaştı kaldı! Devasa aracın sahibi bakın kim çıktı
Tivorlu İsmail, Avrupa turnesinde omuzlardan düşürüldü! Sahneye topallayarak çıktı

Olacağı buydu! Tivorlu İsmail'i taşırken yere düşürdüler
Foça'da yaşlı adamı dolandırdığı ihbar edilen şüpheli otogarda yakalandı! Çantasından 47 ata altını çıktı

Çantasını açan polis şaşkına döndü! İçinden 47 ata altını çıktı