Niğde'de Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Programı Gerçekleştirildi

Niğde Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Programı'nda, koruyucu aileliğin önemi vurgulandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler, koruyucu aileliğin sevgi ve fedakarlık gerektirdiğini belirtti. Programda, koruyucu aile sayısının artırılması ve toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Niğde Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Programı" gerçekleştirildi.

Niğde Belediyesi Hazım Tepeyren Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler, koruyucu aileliğin sevgiye, fedakarlığa ve gönül bağına dayanan bir yolculuk olduğunu söyledi.

Kesler, bir çocuğa sıcak bir yuva, güvenli bir gelecek sunmanın yapılabilecek en kıymetli iyiliklerden olduğunu kaydetti.

Kentte 63 koruyucu aile olduğunu belirten Kesler, "81 çocuğumuz güven, sevgi ve umutla büyüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak koruyucu aile sayımızı artırmak ve toplumumuzda farkındalık oluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu anlamlı yolculukta yüreğini, sevgisini ve evini çocuklarımıza açan tüm koruyucu ailelerimize şükranlarımı sunuyor, programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Niğde Valisi Cahit Çelik'in eşi Nermin Çelik de kalplerini birleştiren çok anlamlı bir vesileyle bir arada olduklarını ifade etti.

Koruyucu aileliğin bir çocuğun elinden tutmaktan çok daha fazlası olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Ona yalnızca bir ev değil, sevgiyle açılmış bir kalp, güvenle sığınılacak bir yuva sunmaktır. Bu yüzden koruyucu ailelik yapılabilecek en kıymetli iyiliklerden biridir. Koruyucu olan her bir ailemiz, bir çocuğun kederine umut, geleceğine ışık olmuştur. Koruyucu ailelerimizin fedakarlığı, sabrı ve sevgisi sadece çocukların değil, toplumun da geleceğini değiştirmektedir. Bu yüzden her çocuğumuzun bir aile sıcaklığında buluşması en büyük dileğimiz, en içten duamızdır. Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ile düzenli olarak koruyucu aile ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Her bir evde bizi karşılayan samimiyet, sevgi ve sıcaklık tarif edilemez bir duygu. Bu ziyaretler sayesinde hem çocuklarımızın mutluluğunu görüyor hem de bir ailenin emeğiyle gurur duyuyoruz."

Koruyucu ailelerden Merve Bozkurt ve Aliye Yağcı yaşadıkları deneyimleri paylaştı.

Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal İl Müdürlüğüne bağlı sosyolog Kübra Koyuncu, koruyucu aile olma şartlarını anlattı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
