Niğde'de Gaz Sızıntısı: Anne ve Kızı Yan Yana Toprağa Verildi
Niğde'nin Çamardı ilçesinde bakkal dükkanında meydana gelen gaz sızıntısı sonucu hayatını kaybeden Gülbahar Tuz ve kızı Zeynep Tuz, köy mezarlığında yan yana defnedildi.

NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde bakkal dükkanında sızan gazdan zehirlenen Gülbahar Tuz (31) ile kızı Zeynep Tuz (15) yan yana toprağa verildi.

Çukurbağ köyünde dün saat 9.00 sıralarında Gülbahar ile kızı Zeynep Tuz'un işlettikleri bakkal dükkanında hareketsiz yattığını gören köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne ile kızının gaz sızıntısından hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik önlemi alan ekipler, sızıntıyı kesti. Anne-kızın cansız bedenleri otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan anne-kızın cenazeleri yakınları tarafından teslim alınarak köy mezarlığına getirildi. Cenazeler kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi.

