Niğde'de fırtına nedeniyle köy camisinin minaresi yıkıldı

Niğde'de etkili olan fırtına nedeniyle bir köy camisinin minaresi yıkıldı.

Kentte dün akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına, Ulukışla ilçesine bağlı Alihoca köyündeki caminin minaresinin yıkılmasına neden oldu.

Yıkılan minare nedeniyle cami yakınındaki Hasan Hüseyin Şahin'e ait evin bir bölümü zarar gördü.

Minaresi yıkılan camide de hasar oluştu.