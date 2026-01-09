Haberler

Niğde'de fırtına nedeniyle köy camisinin minaresi yıkıldı

Güncelleme:
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde etkili olan fırtına, Alihoca köyündeki bir caminin minaresinin yıkılmasına neden oldu. Yıkılan minare nedeniyle yakındaki bir evde zarar meydana geldi.

Niğde'de etkili olan fırtına nedeniyle bir köy camisinin minaresi yıkıldı.

Kentte dün akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına, Ulukışla ilçesine bağlı Alihoca köyündeki caminin minaresinin yıkılmasına neden oldu.

Yıkılan minare nedeniyle cami yakınındaki Hasan Hüseyin Şahin'e ait evin bir bölümü zarar gördü.

Minaresi yıkılan camide de hasar oluştu.

