Niğde'de Elektrik Akımı Faciası: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Niğde'nin Sazlıca beldesinde elektrik akımına kapılarak direkten düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, beldedeki bir madencilik firmasına ait elektrik direklerinde onarım çalışması yapmak için direğe çıkan S.C.A, elektrik akımına kapılarak düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan S.C.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA