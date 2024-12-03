Niğde'de Dünya Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi

Niğde'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altunhisar Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören engelliler, halk oyunu gösterisi sundu, tiyatro oyunu sahneledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Cahit Çelik, engelleri aşmanın en önemli yolunun, toplumsal bilinç ve dayanışmayla onların hayatlarına dokunmaktan geçtiğini belirtti.

İl genelinde 3 bin 637 engelli vatandaşa evde bakım hizmeti verildiğini aktaran Çelik, bugüne kadar 5 bin 999 engelli kimlik kartı, 1110 vatandaşa ise ücretsiz seyahat kartı verildiğini bildirdi.

Etkinliğe Kaymakam Abdulhamit Bağış ve Altunhisar Belediye Başkanı Neşet Doygun da katıldı.