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Niğde'de düğünde başına kurşun isabet eden kişi öldü

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Niğde'nin Hacıbeyli köyünde bir düğünde tabancayla havaya ateş açan İ.O.'nun kurşunu Nuh Öztürk'ün başına isabet etti. Ağır yaralanan Öztürk hastanede hayatını kaybederken, şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Niğde'de düğünde başına kurşun isabet eden kişi hastanede hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Hacıbeyli köyünde yapılan düğünde İ.O. (43) tabancayla rastgele havaya ateş açtı.

Kurşunun isabet ettiği Nuh Öztürk (44), başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olay yerinden kaçan İ.O'yu kısa sürede evinde gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
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