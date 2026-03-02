Niğde'de dolandırıcılık ve sahtecilik konularında bilgilendirme yapıldı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, iletişim yoluyla dolandırıcılık, mal varlığına karşı işlenen suçlar ve parada sahteciliği önlemeye yönelik vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, 16-22 Şubat tarihleri arasında bilgilendirme çalışması yaptı.

Bu kapsamda vatandaşlara, cep telefonlarına gelen çağrı ve mesajları dikkate almamaları, polis, jandarma, savcı veya herhangi bir kamu personelinin para talep etmeyeceği anlatıldı.

Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören 200 öğrenciye, meslek tanıtımı, genel güvenlik ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konuları hakkında bilgi verildi.

Ayrıca eğitim kurumlarındaki bilgilendirme faaliyetleri kapsamında, Özel İsabet Anaokulu'ndaki 50 öğrenciye temel güvenlik ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.