Niğde'de evde doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

Niğde'de bir evde doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Selçuk Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairenin mutfağında patlama meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Patlama sırasında mutfakta bulunan ve hafif şekilde yaralanan C.C'ye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

C.C'nin sağlık durumunun iyi olduğu evde ise küçük çapta hasar oluştuğu öğrenildi.

Patlamanın doğal gaz sıkışmasından meydana geldiği tespit edildi.