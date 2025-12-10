Haberler

Niğde'de doğal gaz kaynaklı patlamada 1 kişi yaralandı

NİĞDE'de 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede doğal gazdan kaynaklı patlamada dairede oturan C.C., hafif şekilde yaralandı.

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Selçuk Mahallesi Şehit Salim Erten Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. C.C.'nin oturduğu dairenin mutfak kısmında doğal gazdan kaynaklı patlama meydana geldi. Endişe yaratan patlamanın ardından apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Evin ve binanın dış cephesine hasara yol açan patlamada hafif yaralanan C.C., sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Binaya gelen doğal gaz akımını kesen ekipler, patlamanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
