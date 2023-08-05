Niğde'de doğal gaz borusunda meydana gelen patlamada bir işçi yaralandı
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Niğde'de elektrik alt yapı çalışması sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu bir işçi yaralandı.
Niğde'de elektrik alt yapı çalışması sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu bir işçi yaralandı.
Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda doğal gaz taşıyan ana boru hattında patlama meydana geldi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.
Olayda bir işçi hafif yaralandı.