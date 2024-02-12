Üye Girişi
Haberler

Niğde'de Demirkazık Dağı'na tırmanırken düşen dağcı kurtarıldı

Güncelleme:

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'na tırmanırken düşen Sibel A., JAK tarafından kurtarıldı. Yaralanan dağcı tedavi altına alındı.

NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'na tırmanırken düşen Sibel A. (24), JAK tarafından kurtarıldı.

Bugün, ilçeye bağlı Çukurbağ Köyü Parmak Kaya mevkisinde Demirkazık Dağı'na tırmanan Sibel A., dengesini kaybederek, düştü. Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Kulübü üyesi genç dağcının arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye JAK, jandarma asayiş timi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın dağcı, JAK ekibi tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak, sağlık personeline teslim edildi. Yaralı dağcı, ambulansla önce Çamardı Devlet Hastanesi'ne, daha sonra ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan dağcının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kurtarma Kaza Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Orhan Çerkez kimdir? Orhan Çerkez kaç yaşında, nereli? Orhan Çerkez hayatı ve biyografisi! Aykut Erdoğdu kimdir? Aykut Erdoğdu kaç yaşında, nereli? Aykut Erdoğdu hayatı ve biyografisi! Veli Ağbaba kimdir? Veli Ağbaba kaç yaşında, nereli? Veli Ağbaba hayatı ve biyografisi! Utku Caner Çaykara kimdir? Utku Caner Çaykara kaç yaşında, nereli? Utku Caner Çaykara hayatı ve biyografisi! Avatar Atakan şampiyon oldu mu? Survivor Avatar Atakan ne zaman şampiyon oldu? Nihat Altınkaya şampiyon oldu mu? Survivor Nihat Altınkaya ne zaman şampiyon oldu? 13 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 13 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Hilmi Cem şampiyon oldu mu? Survivor Hilmi Cem ne zaman şampiyon oldu? Ogeday şampiyon oldu mu? Survivor Ogeday ne zaman şampiyon oldu? 13 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 13 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 13 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Sonbahar sözleri: Sonbahar ile ilgili sözler, en hüzünlü, anlamlı sonbahar mevsim sözleri! İstanbul'da sonbahar sözleri nelerdir? Şakak neresi? Şakak kemiği neresi? Şakak vücudumuzda nerede bulunur? Şakak ne tarafta bulunuyor? Üstte mi altta mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title