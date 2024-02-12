Niğde'de Demirkazık Dağı'na tırmanırken düşen dağcı kurtarıldı

NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'na tırmanırken düşen Sibel A. (24), JAK tarafından kurtarıldı.

Bugün, ilçeye bağlı Çukurbağ Köyü Parmak Kaya mevkisinde Demirkazık Dağı'na tırmanan Sibel A., dengesini kaybederek, düştü. Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Kulübü üyesi genç dağcının arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye JAK, jandarma asayiş timi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın dağcı, JAK ekibi tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak, sağlık personeline teslim edildi. Yaralı dağcı, ambulansla önce Çamardı Devlet Hastanesi'ne, daha sonra ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan dağcının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.