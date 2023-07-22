Niğde'de Dağ, Doğa ve Dondurma Festivali'nde Manuş Baba Sahne Aldı

Niğde'de düzenlenen Dağ, Doğa ve Dondurma Festivali'nde şarkıcı Manuş Baba, hareketli şarkılarıyla dinleyicileri coşturdu. Festivalin son günü ise Çamardı Belediye Başkanı Yavuz Soylu'nun babasının vefatı nedeniyle ertelendi.

Niğde'de, Dağ, Doğa ve Dondurma Festivali kapsamında şarkıcı Manuş Baba sahne aldı.

Manuş Baba, Niğde Belediyesi ve Çamardı Belediyesince Niğde Valiliği bahçesinde düzenlenen festivalde verdiği konserde, hareketli şarkılarıyla dinleyiciyi coşturdu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Çamardı ilçesinde yarın düzenlenecek festivalin son gününün Çamardı Belediye Başkanı Yavuz Soylu'nun babası Yakup Soylu'nun vefat etmesi nedeniyle ertelendiğini söyledi.

Özdemir, Manuş Baba'ya teşekkür ederek, çiçek verdi.