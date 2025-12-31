Haberler

Yakınlarının haber alamadığı evli çift, evlerinde ölü bulundu

Niğde'de, yakınlarının haber alamadığı 75 yaşındaki Necati Şahiner ve 65 yaşındaki eşi Emine Şahiner evlerinde ölü bulundu. Çiftin ölüm nedeninin karbonmonoksit gazından zehirlenme olabileceği düşünülüyor.

NİĞDE'de yakınlarının haber alamadığı Necati Şahiner (75) ile eşi Emine Şahiner (65), evlerinde ölü bulundu.

Kale Mahallesi'nde oturan Necati Şahiner ile eşi Emine Şahiner'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, çiftin cansız bedeni ile karşılaştı. Cansız bedenler otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği değerlendirilen çiftin kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
