Niğde'nin bir ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara
Niğde'nin Çamardı ilçesinde beklenen buzlanma ve don nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlık, olumsuz hava koşullarının ulaşımı olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.
NİĞDE'de beklenen buzlanma ve don nedeniyle Çamardı ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.
Çamardı Kaymakamlığı, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak beklenen buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanabileceği uyarısında bulundu. Kaymakamlık kararı ile bu nedenle, ilçe genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel