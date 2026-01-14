Haberler

Niğde'nin bir ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara

Niğde'nin Çamardı ilçesinde beklenen buzlanma ve don nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlık, olumsuz hava koşullarının ulaşımı olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

NİĞDE'de beklenen buzlanma ve don nedeniyle Çamardı ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Çamardı Kaymakamlığı, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak beklenen buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanabileceği uyarısında bulundu. Kaymakamlık kararı ile bu nedenle, ilçe genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

