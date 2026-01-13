Haberler

Niğde'de eğitime 1 gün ara

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Valiliği, beklenen buzlanma ve don nedeniyle il genelinde taşımalı eğitimin 1 gün süreyle durdurulduğunu açıkladı. Çiftlik ilçesinde tüm eğitim-öğretime de ara verildi.

NİĞDE'de beklenen buzlanma ve don nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Niğde Valiliği, il genelinde beklenen buzlanma ve don nedeniyle il genelinde taşımalı eğitim, Çiftlik ilçesinde tüm eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca kar ve tipi nedeniyle Niğde-Çiftlik kara yolunun 8'inci ile 30'uncu kilometreleri arası, Çiftlik-Altunhisar kara yolunun ise 32'nci ile 56'ncı kilometreleri arasının geçici olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi. Bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, sürücülerin alternatif güzergahları kullanması tavsiye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı

Komşu adım adım iç savaşa gidiyor! Yüzlerce dükkanı ateşe verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teyzesini öldürüp, cesedini kolonya dökerek yakan cani tutuklandı

Teyzesini öldürdü, cesedini kolonya döküp yaktı!
Trump'tan İran ekonomisini sarsacak hamle

Saldırı sinyalinin ardından harekete geçti! Trump'tan İran hamlesi
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları

Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Teyzesini öldürüp, cesedini kolonya dökerek yakan cani tutuklandı

Teyzesini öldürdü, cesedini kolonya döküp yaktı!
44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü

44 yaşında, kalitesinden hiçbir şey kaybetmemiş
Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak

Sarı-kırmızılılara önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak