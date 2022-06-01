Niğde'de bir kadın, tartıştığı akrabasını tabancayla vurarak öldürdü - Haberler

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Niğde'de bir kadın, tartıştığı akrabasını tabancayla vurarak öldürdü

AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de bir kadın, tartıştığı akrabasını tabancayla vurarak öldürdü

Niğde'nin Bor ilçesinde bir kadın, tartıştığı akrabasını tabancayla vurarak öldürdü.

Niğde'nin Bor ilçesinde bir kadın, tartıştığı akrabasını tabancayla vurarak öldürdü.

Yeni Mahalle Sultan Sokak'ta D.Ç. ile akrabası Savaş B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen olayda D.Ç, yanında taşıdığı tabancayla Savaş B'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Savaş B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

D.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

Savaş Niğde Bor Güncel Haberler

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