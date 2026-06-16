Haberler

Niğde Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Valiliği, 8-14 Haziran tarihleri arasında emniyet ve jandarma bölgelerinde meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri açıkladı. 297 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında çeşitli maddeler ele geçirildi. Trafik uygulamalarında ise 1425 sürücüye ceza kesildi.

Niğde Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgelerinde meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin bir haftalık verileri paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 8-14 Haziran'da kentte meydana gelen asayiş olaylarında 297 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan 297 zanlıdan 5'i tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Narkotik operasyonlarında yakalanan 25 şüpheliden 2'si tutuklanırken 23'ü ise salıverildi, operasyonlarda 615 gram esrar, 103 gram sentetik uyuşturucu, 29 kök kenevir ve 20 sentetik hap ele geçirildi.

Kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 7 zanlıdan 5'i serbest bırakılırken, operasyonlarda 10 bin 80 doldurulmuş makaron, 700 paket sigara, 20 litre etil alkol ve 2 tarihi eser niteliği taşıyan objeye el konuldu.

Göçmen kaçakçılığı çalışmalarında 3 yabancı şüpheli hakkında yasal işlem başlatılarak Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Trafik uygulamalarında ise 32 bin 294 araç sürücüsünden ihlali tespit edilen 258'i motosiklet olmak üzere 1425 sürücüye cezai işlem uygulandı, 152 araç ve 33 motosiklet trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerince şüpheli ölüm, tek taraflı ölümlü ve yaralamalı trafik kazası, taksirli yaralama olmak üzere toplam 15 olay vücut izlerinden aydınlatıldı. Olaylarla ilgili 13 şüpheli tespit edildi.

Sivil ekip ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden ihlali tespit edilen 47'si motosiklet olmak üzere 454 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 51 zanlı da yakalandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
Trump: İran ile anlaşmada ikinci aşamaya geçildi

İsrail'in saldırıları devam ederken Trump'tan bir mesaj daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT'de büyük karışıklık! Dünya Kupası'nı izlemek için televizyonu açanlar duyduklarına inanamadı

Maçı izlemek için TRT'yi açanlar duyduklarına inanamadı

AK Parti'nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar

AK Parti'nin kapısından dönen başkanı çıldırttılar
Turizm tesislerinde yeni dönem! Müzik lisansı belgesi zorunlu hale geldi

Turizm tesislerinde yeni dönem! Artık zorunlu hale geldi
Galatasaray'dan Napoli'ye dev fatura! İki yıldız için servet istiyorlar

2 yıldızdan çuvalla para kazanacak: Kasa dolup taşacak
Yıldız Tilbe'den 'Siyonist kocamı dövmeye kalktı' iddiasına yanıt

"Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına Yıldız'dan yanıt
Dua Lipa'nın eşinin sırtındaki izler dikkat çekti

Ünlü şarkıcı balayında! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Uzman çavuş dehşet saçtı! Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu

Uzman çavuş barda dehşet saçtı! Kadını zorla götürmek isteyince...