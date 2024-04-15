Niğde'de Bayram Tatilinde Meydana Gelen Trafik Kazalarında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Niğde Valisi Cahit Çelik, Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen 36 yaralanmalı trafik kazasında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 75 kişinin de yaralandığını belirtti.

Vali Çelik, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 günlük bayram tatili süresince emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 1500 araca hız ihlali nedeniyle idari ceza uygulandığı söyledi.

Alkollü araç kullanmaktan 22 sürücüye işlem yapıldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"19 bin 84 araç denetlendi, 2 bin 994 araca cezası uygulandı, 76 araç trafikten men edildi. 9 günlük periyotta il genelinde 40 hasarlı, 35 yaralanmalı ve bir de ölümlü trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 75 vatandaşımız yaralanırken bir vatandaşımız olay yerinde bir vatandaşımız da hastanede hayatını kaybetti."