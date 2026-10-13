Haberler

Niğde'de bakım merkezi bireyleri için okçuluk ve binicilik etkinliği düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'de bakım merkezi bireyleri için okçuluk ve binicilik etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bakım merkezinde hizmet alan bireyler için okçuluk ve binicilik etkinliği düzenledi. Ulukışla Altay köyündeki etkinlikte katılımcılara okçuluk ve binicilik deneyimi sunuldu; sosyal hayata katılım ve yeni deneyimler amaçlandı.

Niğde'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından okçuluk ve binicilik etkinliği gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlik Altunhisar Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde hizmet alan bireyler için Ulukışla ilçesine bağlı Altay köyünde düzenlendi.

Etkinlikte katılımcılar okçuluk ve binicilik deneyimi yaşadı.

Ayrıca etkinlikle bireylerin sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi, yeni deneyimler kazanmaları ve keyifli vakit geçirmeleri amaçlandı.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
310 bin lirası olanlara ev sahibi olma fırsatı! Başvurular e-Devlet'ten yapılacak

310 bin lirası olan ev satın alabilecek! Başvurular e-Devlet'ten
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok'tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü

TikTok'tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü
Mehmet Ali Erbil annesinin cenazesine neden gitmediğini açıkladı

Annesinin cenazesine gitmemişti! Erbil aylar sonra nedenini açıkladı
Abramoviç otelden vazgeçti! 100 dönüm arazi aldı, bakın ne yapacak

Abramoviç otelden vazgeçti! 100 dönüm arazi aldı, bakın ne yapacak
Görevi ateşle savaşmaktı! Kundakçı eski sevgili dehşetinde Ebru'dan acı haber geldi

Kundakçı eski sevgili dehşetinde Ebru'dan acı haber geldi
Özgür Özel'den hükümete Yemen tepkisi

Türkiye, Arabistan'a asker göndermeli mi? Özel safını belli etti
Şişli'de mide bulandıran olay! Beddua ederek kaydetti

İstanbul'un göbeğinde infial yaratan görüntü
Kayıp madencinin arkadaşı rüyasında gördü! Amasra'da aramalar Değirmenağzı Koyu'na kaydırıldı

Rüyada 'Sıkıştım, beni burada arayın' dedi! Arama o koya kaydı