Niğde'de bakım merkezi bireyleri için okçuluk ve binicilik etkinliği düzenlendi

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Niğde'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından okçuluk ve binicilik etkinliği gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlik Altunhisar Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde hizmet alan bireyler için Ulukışla ilçesine bağlı Altay köyünde düzenlendi.

Etkinlikte katılımcılar okçuluk ve binicilik deneyimi yaşadı.

Ayrıca etkinlikle bireylerin sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi, yeni deneyimler kazanmaları ve keyifli vakit geçirmeleri amaçlandı.

Kaynak: AA