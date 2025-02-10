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Niğde'de Asayiş Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Niğde'de Asayiş Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
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Niğde'de Vali Cahit Çelik başkanlığında düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı'nda kentteki asayiş durumuna ilişkin tedbirler değerlendirildi.

Niğde'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentteki ve bölgedeki asayiş konularına ilişkin alınan tedbir ve uygulamalar değerlendirilerek, kurumlar arası koordinasyonda gereken hususlar görüşüldü.

Kentteki huzur ve güven ortamının korunması için alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunulan toplantıya, Vali Yardımcısı Resul Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ve yetkililer katıldı.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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