Niğde'de Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Niğde'nin Konaklı beldesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma, olaya karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Konaklı beldesi Hüyük Mahallesi'nde, B.Y. ile İ.B. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, B.Y. tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel