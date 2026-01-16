Haberler

Evde çıkan yangın, hasara neden oldu

Niğde'de bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi, çıkış sebebi inceleniyor.

Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Dr. Sami Yağız Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıktı. Evden yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartman sakinlerinin tahliye ettiği binaya giren ekipler, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,




