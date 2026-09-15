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Niğde'de Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Niğde'de Ahilik Haftası kutlamaları başladı
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Niğde'de Ahilik Haftası kutlamaları düzenlenen törenle başladı.

Niğde'de Ahilik Haftası kutlamaları düzenlenen törenle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ardından Niğde Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil ve oda başkanları, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Yeşil, burada yaptığı konuşmada, ahiliğin geçmişten bugüne taşınan önemli değerlerden biri olduğunu söyledi.

Ahiliğin köklü bir teşkilat olduğunu belirten Yeşil, "Ahilik, geçmişten gelen bu ülke için olmazsa olmaz değerlerimizden bir tanesidir. Burada meslek grupları ve esnafımızın ürettiği ürünleri halkımızın tanıtımına sunacağız. Gelin, ahiliğin doğruluğu, dürüstlüğü, ne aşamalardan gelerek zanaat sahibi olmanın değerlerini hep birlikte görelim." diye konuştu.

Kaynak: AA
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