Niğde'de 72 Kilo Esrar Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı

Niğde'de bir tırda yapılan aramada 72 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Yabancı plakalı tırın sürücüsü tutuklandı.

Niğde'de bir tırda 72 kilo 500 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Yabancı plakalı tırın sürücüsü R.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Niğde'de, dün, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Niğde-Adana kara yolunda şüphe üzerine durdurduğu yabancı plakalı tırda paketler halinde 72 kilo 500 gram esrar bulunmuş, sürücü gözaltına alınmıştı.