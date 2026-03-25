Niğde'de 5 bin fidan toprakla buluşturuldu

Niğde'de 5 bin fidan toprakla buluşturuldu
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Orman Haftası dolayısıyla "Türkiye'nin gücü orman" etkinliği gerçekleştirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Orman Haftası dolayısıyla " Türkiye'nin gücü orman" etkinliği gerçekleştirildi.

Bor ilçesindeki Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, Valilik, üniversite ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Türkiye'nin Gücü Orman" etkinliğinde, 5 bin fidan toprakla buluşturularak can suyu verildi.

Vali Nedim Akmeşe, gazetecilere yaptığı açıklamada, il protokolüyle güzel bir etkinlikte buluştuklarından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Akmeşe, bu yıl "Türkiye'nin gücü orman" temasıyla gençlere çok güzel bir miras bırakacaklarını dile getirdi.

Türkiye'nin güzelleşmesi, zenginleşmesi ve doğal zenginliğinin artması noktasındaki bu faaliyetlere hiç durmadan devam edeceklerini belirten Akmeşe, programın düzenlemesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

Programa, Bor Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Orman İşletme Müdürü Harun Akdoğan, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Küçüktuna, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
Metehan Baltacı tahliye edildi

Bahisten tutuklanan Metehan Baltacı için yeni karar
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
İran, 'Savaşı biz kazandık' modunda! Trump'ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar

İran "Savaşı biz kazandık" modunda! İşi alay etmeye kadar götürdüler

Galatasaray'a UEFA'dan müjde! Tek kuruş borç kalmayacak

Galatasaray'a büyük müjde! Tek kuruş borç kalmayacak
43 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

43 yıl sonra aynı kapıdan bu kez müdür olarak girdi
Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha
Ester'den karşısına çıkanları şoke eden hareket

Ünlü isimden karşısına dikilen genci şok eden hareket

Galatasaray'a UEFA'dan müjde! Tek kuruş borç kalmayacak

Galatasaray'a büyük müjde! Tek kuruş borç kalmayacak
Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz

Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz
Herkes onu konuşuyor! 40 yıllık hegemonyayı tek başına yıkacak

40 yıllık hegemonyayı milyarder bir bahisçi yıkacak