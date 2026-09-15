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Niğde'de 480 yıllık Şeyh Ahmet Türbesi yeniden ibadete açıldı

Niğde'de 480 yıllık Şeyh Ahmet Türbesi yeniden ibadete açıldı
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Niğde'nin Altunhisar ilçesinde 480 yıllık geçmişe sahip Şeyh Ahmet Türbesi yeniden ibadete açıldı.

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde 480 yıllık geçmişe sahip Şeyh Ahmet Türbesi yeniden ibadete açıldı.

Altunhisar Belediyesinden yapılan açıklamada, türbenin bakım, onarım ve tadilat çalışmaları tamamlandı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İlçe Müftüsü Adem Bozkurt ile vatandaşlar türbede öğle namazı kıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altunhisar Belediye Başkanı Neşet Doygun, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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