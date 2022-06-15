Niğde'de 4 FETÖ şüphelisine gözaltı NİĞDE'de polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda 2'si kadın 4 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. NİĞDE'de polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda 2'si kadın 4 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 4 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Ekipler, 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda D.A, F.U, M.E. ve A.G'yi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Güncel Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Niğde Güncel Haberler

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