Niğde'de 4 FETÖ şüphelisine gözaltı - Haberler

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Niğde'de 4 FETÖ şüphelisine gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Ali Kadı - Güncel
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Niğde'de 4 FETÖ şüphelisine gözaltı

NİĞDE'de polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda 2'si kadın 4 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

NİĞDE'de polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda 2'si kadın 4 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 4 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Ekipler, 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda D.A, F.U, M.E. ve A.G'yi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Niğde Güncel Haberler

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