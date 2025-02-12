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Niğde'de 4 Bin Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Niğde'de 4 Bin Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi
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Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada 4 bin litre kaçak etil alkol bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir kamyonda 4 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uygulama noktasında durdurduğu bir kamyonda arama yaptı.

Aramada, 4 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
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