Niğde'de 4 Bin Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir kamyonda 4 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uygulama noktasında durdurduğu bir kamyonda arama yaptı.

Aramada, 4 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.