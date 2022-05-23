Niğde'de 3 öğrencinin öldüğü otobüs kazasında yaralılardan 18'i taburcu edildi (2) - Haberler

Niğde'de 3 öğrencinin öldüğü otobüs kazasında yaralılardan 18'i taburcu edildi (2)
Demirören Haber Ajansı - Salih Büyüksamancı - Güncel
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ŞOFÖR İLE 6 ÖĞRENCİNİN TEDAVİLERİ SÜRÜYORNiğde'deki otobüs kazasının ardından Konya'ya sevk edilen yaralılardan otobüs şoförü Hasan Akgül'ün Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 6 öğrencinin ise Konya Şehir Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.
ŞOFÖR İLE 6 ÖĞRENCİNİN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
Niğde'deki otobüs kazasının ardından Konya'ya sevk edilen yaralılardan otobüs şoförü Hasan Akgül'ün Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 6 öğrencinin ise Konya Şehir Hastanesi'nde tedavileri sürüyor. Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel