Niğde'de 3 öğrencinin öldüğü otobüs kazasında yaralılardan 18'i taburcu edildi (2) - Haberler

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Niğde'de 3 öğrencinin öldüğü otobüs kazasında yaralılardan 18'i taburcu edildi (2)

Demirören Haber Ajansı - Salih Büyüksamancı - Güncel
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Niğde'de 3 öğrencinin öldüğü otobüs kazasında yaralılardan 18'i taburcu edildi (2)

ŞOFÖR İLE 6 ÖĞRENCİNİN TEDAVİLERİ SÜRÜYORNiğde'deki otobüs kazasının ardından Konya'ya sevk edilen yaralılardan otobüs şoförü Hasan Akgül'ün Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 6 öğrencinin ise Konya Şehir Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

ŞOFÖR İLE 6 ÖĞRENCİNİN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Niğde'deki otobüs kazasının ardından Konya'ya sevk edilen yaralılardan otobüs şoförü Hasan Akgül'ün Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 6 öğrencinin ise Konya Şehir Hastanesi'nde tedavileri sürüyor. Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,


Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel

Şehir Hastanesi, Hasan Akgül, Niğde, Konya, Güncel, Haberler

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