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Niğde'de 3 aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Niğde'de 3 aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
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Niğde-Kayseri kara yolu Gümüşler kavşağında hafif ticari araç, minibüs ve kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Niğde'de 3 aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 51 ACL 545 plakalı hafif ticari araç ve 33 AGY 582 plakalı minibüs ile 51 AEZ 304 plakalı kamyonet Niğde-Kayseri kara yolu Gümüşler kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.

Biri ağır 10 yaralı, sağlık ekiplerince ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
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