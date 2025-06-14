Niğde'de 20 Yaşındaki Genç Kadın Evinde Ölü Bulundu

Niğde'de 20 Yaşındaki Genç Kadın Evinde Ölü Bulundu
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Niğde'nin Karaatlı beldesinde, kendisinden haber alınamayan N.Ö. (20) evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

NİĞDE'de kendisinden haber alınamayan N.Ö. (20), evinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Karaatlı beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, kendisinden haber alınamayan N.Ö., yakınları tarafından evinde hareketsiz şekilde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde N.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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