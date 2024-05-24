Üye Girişi
Haberler

Niğde'de 2 yaşındaki çocuk, dedesinin kullandığı otomobilin geri manevra yaparken çarpması sonucu hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de bir dede, geri manevra yaparken torununa çarptı ve 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay sonrası dede gözaltına alındı.

Niğde'de 2 yaşındaki çocuk, dedesinin kullandığı otomobilin geri manevra yaparken çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Kiledere beldesinde evinin önünde 51 ACF 605 plakalı otomobiliyle geri manevra yapan S.B. (48), aracın arkasındaki torunu S.U.B'ye (2) çarptı.

Olay yerinde yaşamını yitiren çocuğun cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dede S.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Çocuk Niğde Trafik Kazaları Güncel Haberler

ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı

ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı

 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor

Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor

 BM'nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i gözyaşlarına boğdu

BM'nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i gözyaşlarına boğdu

 Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title