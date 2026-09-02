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Niğde'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

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Niğde'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Niğde'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, haklarında 7 ayrı suçtan 13 yıl ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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