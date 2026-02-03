Haberler

Niğde'de 2 firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Niğde'de, uyuşturucu suçlarından cezası bulunan iki firari hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Niğde'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 14 yıl 30 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

