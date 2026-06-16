Niğde'de 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Niğde'de, hakkında 10 ayrı suçtan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, emniyet ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Niğde'de, hakkında 10 ayrı suçtan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında 10 ayrı suçtan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan