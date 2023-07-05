Niğde'de 15 yaşındaki kız çocuğunun zorla evlendirilmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı

Niğde'de 15 yaşındaki bir kız çocuğunun zorla evlendirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, iki aileden 5 kişi gözaltına alındı. Kız çocuğuyla evlendirilen 21 yaşındaki A.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Niğde'de 15 yaşındaki kız çocuğunun zorla evlendirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. 21 yaşındaki damat tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEMİŞTİ

Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi kasabasında yaşayan 15 yaşındaki A.Ö., teyzesinin oğlu ile zorla evlendirildiğini söyleyerek sosyal medyadan yardım istemişti. A.Ö., jandarma tarafından koruma altına alınmış, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı bir kuruluşa yerleştirilmişti.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

A.Ö.'nün annesi D.Ö., babası B.Ö. ile 21 yaşındaki damat A.Ö., damadın annesi Ş.Ö. ve babası S.Ö., bugün jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

DAMAT TUTUKLANDI

Damat A.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.Ö.'nün annesi D.Ö., babası B.Ö ile damadın annesi Ş.Ö ve babası S.Ö adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.