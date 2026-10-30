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Niğde'de 15 etkinlikte 1557 kişiye uyuşturucu kullanımına karşı bilgilendirme yapıldı

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Niğde'de 15 etkinlikte 1557 kişiye uyuşturucu kullanımına karşı bilgilendirme yapıldı
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme çalışması yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, yürüttüğü projeler kapsamında 15 etkinlikte 1557 kişiye bilgilendirme yaparak broşür dağıttı; çalışmalar sürecek.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda gerçekleştirdikleri 15 etkinlikte, 1557 kişiye uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirmede bulunarak broşür dağıttı.

Ekiplerin bilgilendirme çalışmaları devam edecek.

Kaynak: AA
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