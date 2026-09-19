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Niğde'de 13 yaşındaki çocukta ön çapraz bağ ameliyatı büyüme plakları korunarak yapıldı

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Niğde'de 13 yaşındaki çocukta ön çapraz bağ ameliyatı büyüme plakları korunarak yapıldı
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, trafik kazası sonucu ön çapraz bağ yırtığı bulunan 13 yaşındaki çocuğun ameliyatı başarıyla yapıldı. Daha önce yapılamayan özellikli cerrahi, büyüme plakları korunarak uygulanan özel teknikle gerçekleştirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, trafik kazası sonucu ön çapraz bağ yırtığı bulunan 13 yaşındaki çocuğun ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, çocuk hastalarda büyüme plaklarının bulunması nedeniyle ön çapraz bağ ameliyatlarının özel cerrahi teknik ve ekipman gerektirdiği belirtildi.

Büyüme plaklarının korunmadığı veya uygun olmayan tekniklerin kullanıldığı cerrahiler sonrasında çocuklarda boy uzamasının etkilenmesi, kısalık ve açısal deformiteler gibi sorunların ortaya çıkabileceği ifade edilen açıklamada, daha önce hastanede gerçekleştirilemeyen özellikli cerrahi işlemin, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Kadir Eren Biçer ve ameliyathane ekibi tarafından büyüme plakları korunarak uygulanan özel teknikle gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, hastanede güncel artroskopik tedavi yöntemlerinin uygulanmasının, modernize edilen ameliyathane koşulları, güncel artroskopi ekipmanları ve hekim kadrosuyla mümkün olduğu aktarıldı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor, başarılı operasyonda emeği bulunan Dr. Öğr. Üyesi Kadir Eren Biçer ile anestezi ve ameliyathane ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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