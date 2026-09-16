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Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay, şehit Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay, şehit Halisdemir'in kabrini ziyaret etti
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Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, şehit Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki kabrini ve baba ocağını ziyaret etti.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, şehit Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki kabrini ve baba ocağını ziyaret etti.

Tuncay ve beraberindekiler, Halisdemir'in Çukurkuyu Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret ederek, dua etti. Tuncay, Halisdemir'in kabrine su döktü.

Heyet daha sonra baba ocağına giderek Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile görüştü.

Tuncay'a ziyarette, Bor Cumhuriyet Başsavcısı Sait Okur, Çukurkuyu Belediye Başkanı Ahmet Halisdemir, Cumhuriyet Savcısı Eren Yetişir ve Niğde Denetimli Serbestlik Müdürü Haydar Demir eşlik etti.

Kaynak: AA
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