Kar ve tipi nedeniyle Niğde-Çiftlik kara yolu ulaşıma kapandı

Niğde- Çiftlik kara yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle Niğde-Çiftlik kara yolunun 8 ila 30. kilometreleri arasındaki kısmın 31 Aralık itibarıyla geçici olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla söz konusu güzergahta trafik akışının durdurulduğu ve karla mücadele ekiplerinin bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Yolun yeniden trafiğe açılmasına ilişkin bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları kullanmaları ve yapılan uyarılara riayet etmeleri önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.