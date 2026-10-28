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Niğde-Bor kara yolunda otomobil ile servis çarpıştı, otomobil sürücüsü yaralandı.

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Niğde'nin Bor ilçesinde Niğde-Bor kara yolunda otomobil ile servisin çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı; olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Niğde'nin Bor ilçesinde servisle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

E.E. (57) idaresindeki 51 DP 023 plakalı otomobil, Niğde-Bor kara yolunda N.K'nin kullandığı 51 S 5172 plakalı servisle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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