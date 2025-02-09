Niğde Bor'da Gençler ve Ailelerin Deprem Şehitleri İçin Sabah Namazı Buluşması
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen 'Sabah namazı buluşmaları' etkinliğinde gençler ve aileler, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenler için bir araya geldi. Namaz sonrası Kur'an okunarak dua edildi.
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen "Sabah namazı buluşmaları" kapsamında gençler ve aileler, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir araya geldi.
İlçe Müftülüğünce düzenlenen programda, namaz sonrası Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü İsmail Çakır tarafından vaaz verildi.
Namazın ardından afetlerde hayatını kaybedenler için dua edildi, ilahi ve kasideler seslendirildi.
Programda cemaate çorba ikram edildi.
Kaynak: AA / Sefa Karcı - Güncel