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Niğde Bor'da Gençler ve Ailelerin Deprem Şehitleri İçin Sabah Namazı Buluşması

Niğde Bor'da Gençler ve Ailelerin Deprem Şehitleri İçin Sabah Namazı Buluşması
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Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen 'Sabah namazı buluşmaları' etkinliğinde gençler ve aileler, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenler için bir araya geldi. Namaz sonrası Kur'an okunarak dua edildi.

Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen "Sabah namazı buluşmaları" kapsamında gençler ve aileler, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir araya geldi.

İlçe Müftülüğünce düzenlenen programda, namaz sonrası Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü İsmail Çakır tarafından vaaz verildi.

Namazın ardından afetlerde hayatını kaybedenler için dua edildi, ilahi ve kasideler seslendirildi.

Programda cemaate çorba ikram edildi.

Kaynak: AA / Sefa Karcı - Güncel
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