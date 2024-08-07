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Niğde Belediyesi Hayvan Mezarlığı İddialarını Yalanladı

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Niğde Belediyesi, geçici hayvan bakımevindeki köpeklerin topluca gömüldüğü iddialarını yalanladı. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

NİĞDE Belediyesi, geçici hayvan bakımevindeki köpeklerin enjeksiyonla uyutulup, 'hayvan mezarlığı' tabelası bulunan yere topluca gömüldüğü iddialarını yalanladı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Hayvanlarımızı defnettiğimiz, tabelalı alanı çekip, sanki sağlıklı hayvanları keyfi olarak gömüyormuşuz gibi lanse edenleri, Allah'a ve milletimize havale ediyorum" dedi.

Niğde Belediyesi'nin, geçici hayvan bakımevindeki köpekleri enjeksiyonla uyutarak 'hayvan mezarlığı' tabelası bulunan yere topluca gömdüğü öne sürüldü. Sosyal medyadaki görüntüler tepki çekerken, belediye iddialar ile ilgili açıklama yaptı. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Belediyemizin adıyla yayılan haberlere ilişkin; Habere konu olan yer Niğde Belediyesine ait 5199 sayılı kanuna uygun olarak tahsis edilen hayvan mezarlığıdır...- Gün içerisinde doğal ölümü gerçekleşen, -Trafik kazasında ölen - Zoonos etken taşıyan hayvanlar için oluşturulan bir alandır. Toplum sağlığını riske atmamak adına, kireçleme suretiyle yapılan işlemler tamamen kanuna ve vicdana uygundur" denildi.

BAŞKANDAN SUÇ DUYURUSU

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir da konu ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Hayvanlarımızı defnettiğimiz, tabelalı alanı çekip, sanki sağlıklı hayvanları keyfi olarak gömüyormuşuz gibi lanse edenleri, Allah'a ve milletimize havale ediyorum. Hayvanlarla vakit geçirip, insanlığını hatırlayıp biraz vicdan ve ahlak sahibi olmak isteyen bu şahısları, bölgemizdeki en seçkin barınaklardan biri olan bakım ve rehabilitasyon merkezimize her zaman bekleriz. Niğde Belediyesi olarak bölgenin en iyi hayvan rehabilitasyon merkezine sahibiz. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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