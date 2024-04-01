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Niğde Belediye Başkanlığı Seçimlerinde AK Parti Yeniden Kazandı

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Niğde Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre yeniden kazanan Ak Parti'nin adayı Emrah Özdemir, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Özdemir, AK Parti İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, ailesine, teşkilatına ve kendisine destek veren herkese teşekkür ettiğini belirterek, seçimde Niğde'nin kazandığını söyledi.

Tek sevdası Niğde olmayanların kaybettiğini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Bugün zafer gecesi, doya doya eğleneceğiz, kutlayacağız ama ben yarından itibaren çalışmaya başlayacağım. Seçim devam ediyormuş gibi sahalarda olacağım. Yarından itibaren göreceksiniz. Ben zaten bu seçim için çalışmaya 2019'da mazbatayı aldığımda başlamıştım. Çünkü gidecek daha çok yolumuz var, söyleyecek çok sözümüz var. Bu şehri, hak ettiği şekilde istediğimiz o noktaya getireceğiz. Büyüyen şehir Niğde hayaliyle yola çıktık, çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın geleceğini, onların istihdamını düşünüyoruz. Organize sanayi bölgeleri kuruyoruz. Niğde'ye belediyecilikte farklı bir vizyon getirdik. Artık altyapıydı, yoldu, kaldırımdı, bunları konuşmuyoruz. Konuştuğumuz işler çok başka. Yeni dönemde çok daha fazlalarını konuşacağız. O yüzden Niğde kazanacak, gençlerimiz kazanacak."

Özdemir'in kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilmesinin ardından il teşkilatı önünde toplanan partililer, ellerinde Türk bayraklarıyla meşaleler eşliğinde kutlama yaptı. Havai fişek gösterisi yapan partililer, konvoy oluşturarak şehir turu attı.

Kutlamalarda AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir de konuşma yaptı.

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Kaynak: AA / Güncel

Emrah Özdemir AK Parti Niğde Politika Güncel Haberler

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