Niğde Belediye Başkanı Özdemir, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında etkileyici fotoğrafları inceledi. Özdemir, çeşitli kategorilerdeki en iyi kareleri seçerek destek verdi ve muhabirleri tebrik etti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başkan Özdemir, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını tercih eden Özdemir, "Haber"de Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" isimli karesini oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" karesini seçen Özdemir, "Spor"da Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar sahnede" fotoğrafına oy verdi.

Özdemir, "Günlük Hayat" kategorisinde Fareed Kotb'ın "Çocuk her yerde çocuk", "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğraflarını tercih etti.

Başkan Özdemir, 2025'in en güzel karelerini seçtiklerini söyledi.

Her karede duygulandığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu kareleri çeken muhabirlerimizi tebrik ediyorum. Özellikle Gazze'de çok etkileyici fotoğraflar var. Allah 2026'da Gazze'de güzel fotoğraflar çekmeyi nasip etsin. O güzel fotoğrafları oylamayı bizlere de nasip etsin. Anadolu Ajansını tebrik ediyorum. Hepsi birbirinden güzel, değerli, neredeyse hepsi çerçevelettirilip duvarlarda asılması gereken fotoğraflar olmuş. 2025'in güzel bir özeti. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum, çok güzel bir iş başarmışlar."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
