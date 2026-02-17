Haberler

Niğde Belediye Başkanı Özdemir, ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi için çağrıda bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi hanelerin tespiti için mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarından destek istedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ramazan ayı öncesi mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Özdemir'in belediyenin kayıtlarında bulunmayan ancak desteğe ihtiyacı olan hanelerin tespiti için kamuoyundan destek istedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özdemir, düzenli olarak tespit çalışmaları yaptıklarını ve kayıtlı ailelere yardımların sürdüğünü belirtti.

Özdemir, "Belediyemiz tarafından tespit edilen ve yıllardır destek olduğumuz hemşehrilerimizin dışında sizlerin gözüne çarpan, kulağınıza gelen, evinde tenceresi kaynamayan hanelerimize birlikte ulaşalım. Bu şehirde hiçbir kardeşimizi aç ve açıkta bırakmadık, Allah'ın izniyle bundan sonra da bırakmayız. Ramazanımız hayırlı olsun. Birliğimiz ve bereketimiz daim olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında sayı 19'a çıktı! Ünlü boksör Adem Kılıçcı da gözaltında

Sayı giderek artıyor! Survivor şampiyonu milli sporcu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kız isteme töreninde olay! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Kız isteme töreninde olay! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Trafiği atlatmaya çalışan çakarlı hükümet aracının önünü kesti

Trafiği atlatmaya çalışan çakarlı hükümet aracının önünü böyle kesti
Savaş çanları çalıyor! Hangardan çıkarıp füze kapasitesini artırdılar

Dünyayı tedirgin eden görüntü! Hangardan çıkarıp füze ilave ettiler
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize
Kız isteme töreninde olay! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Kız isteme töreninde olay! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor

Bu kez Fenerbahçelilere "Yenge" oldu
Gün değişikliği de işe yaramadı: İddialı bir dizi daha reyting kurbanı

Sezona iddialı başlayan bir dizinin daha fişi çekildi