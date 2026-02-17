Niğde Belediye Başkanı Özdemir, ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi için çağrıda bulundu

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ramazan ayı öncesi mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Özdemir'in belediyenin kayıtlarında bulunmayan ancak desteğe ihtiyacı olan hanelerin tespiti için kamuoyundan destek istedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özdemir, düzenli olarak tespit çalışmaları yaptıklarını ve kayıtlı ailelere yardımların sürdüğünü belirtti.

Özdemir, "Belediyemiz tarafından tespit edilen ve yıllardır destek olduğumuz hemşehrilerimizin dışında sizlerin gözüne çarpan, kulağınıza gelen, evinde tenceresi kaynamayan hanelerimize birlikte ulaşalım. Bu şehirde hiçbir kardeşimizi aç ve açıkta bırakmadık, Allah'ın izniyle bundan sonra da bırakmayız. Ramazanımız hayırlı olsun. Birliğimiz ve bereketimiz daim olsun." ifadelerini kullandı.