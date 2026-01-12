Haberler

Niğde Belediye Başkanı Özdemir, basın mensuplarıyla buluştu

Niğde Belediye Başkanı Özdemir, basın mensuplarıyla buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya gelerek mesleklerinin önemini vurguladı ve kutlama mesajı iletti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, gazetecilerle bir araya geldi.

Özdemir, Horanta Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerin kamuoyunun müşterek sesi oldğunu ifade eden Özdemir, çok kutsal bir meslek yaptıklarını belirtti.

Özdemir, basın mensuplarının özel günlerde bile mesleklerini aksatmadan yaptıklarını kaydetti.

Gazeteciliğin mesai kavramı gözetmeden yapıldığını vurgulayan Özdemir, "Sürekli görevleriniz başındasınız. Yaptığınız görev çok önemli. Vatandaşlara her şeyin iyisini de kötüsünü de tarafsız şekilde duyuran gazeteciler gerçekten kutsal bir meslek yapıyorlar. Saat ve mekan gözetmeksizin bir olay olsa oradasınız. Sıcak, soğuk, kar, kış demeden görevinizin başındasınız. Sizler sayesinde dünyadan ve şehrimizden haberleri alabiliyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi

Görüntü bugün kaydedildi! Komşuda korkulan senaryo gerçek oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var

İtirafçı olmak için başvuru yaptı: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat

İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat
Kuyumcuya girip 6 kilo altın çalan hırsızdan şaşkına çeviren ifade

Kuyumcuya girip 6 kilo altın çalan hırsızdan şaşkına çeviren ifade
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var

İtirafçı olmak için başvuru yaptı: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir

Komşuda infial yaratan görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor