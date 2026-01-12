Niğde Belediye Başkanı Özdemir, basın mensuplarıyla buluştu

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, gazetecilerle bir araya geldi.

Özdemir, Horanta Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerin kamuoyunun müşterek sesi oldğunu ifade eden Özdemir, çok kutsal bir meslek yaptıklarını belirtti.

Özdemir, basın mensuplarının özel günlerde bile mesleklerini aksatmadan yaptıklarını kaydetti.

Gazeteciliğin mesai kavramı gözetmeden yapıldığını vurgulayan Özdemir, "Sürekli görevleriniz başındasınız. Yaptığınız görev çok önemli. Vatandaşlara her şeyin iyisini de kötüsünü de tarafsız şekilde duyuran gazeteciler gerçekten kutsal bir meslek yapıyorlar. Saat ve mekan gözetmeksizin bir olay olsa oradasınız. Sıcak, soğuk, kar, kış demeden görevinizin başındasınız. Sizler sayesinde dünyadan ve şehrimizden haberleri alabiliyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.